DPA: Nato planlegger å øke antallet soldater på østflanken

NTB

Nato planlegger å øke tilstedeværelsen med styrker langs sin østlige flanke nær Ukraina, får det tyske nyhetsbyrået DPA opplyst fra kilder nær militæralliansen.

Ifølge opplysningene vil Nato dermed trosse Russlands krav om det eksakt motsatte.

Ifølge DPAs kilder undertegnet Natos 30 medlemsland et forslag om dette denne uka etter flere uker med diskusjon. Forslaget skal etter planen kunngjøres på forsvarsministermøtet i Brussel neste uke.

Nyheten kommer idet Natos generalsekretær Jens Stoltenberg dro på besøk til Romania, der han og landets president Klaus Iohannis møttes ved en militærbase som skal huse noen av de drøyt 1.000 amerikanske soldatene som er sendt til landet.

«Fare for væpnet konflikt i Europa»

Under besøket ved militærbasen nær Svartehavet slo Stoltenberg fast at det er «fare for væpnet konflikt i Europa».

– Vi kan ikke være sikre på hva som kommer til å skje. Derfor ber vi Russland om å deeskalere, sa Stoltenberg.

– Det er også derfor vi forblir årvåkne og godt forberedt, det er grunnen til at tilstedeværelsen av Nato-soldater i Romania er så viktig, slo Stoltenberg fast.

Russland deler en 600 kilometer lang grense med Ukraina mot nord. Frankrike har også lovet å sende soldater til Romania.

Støre: Åpner for økt norsk nærvær i Øst-Europa

Norges statsminister Jonas Gahr Støre åpnet også fredag for økt norsk nærvær i Øst-Europa.

– Vi utelukker ikke det. Vi følger det nøye, sa Støre, som fredag er på havtoppmøtet «One Ocean» i Brest i Frankrike.

Norge har i dag en kontingent i Litauen, men har foreløpig ikke sendt forsterkninger, slikt blant annet Danmark og Frankrike har gjort.