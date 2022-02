Vaksinerte reisende kan dra til Storbritannia uten coronatest

NTB

Reisende som har fått minst to doser med koronavaksine, slipper nå å ta coronatest for å komme inn i Storbritannia etter at regjeringen lempet på tiltaket.