Nederland vil fjerne de fleste tiltakene 18. februar

NTB

Regjeringen i Nederland planlegger å oppheve de fleste coronatiltakene fredag om en uke, opplyser helseminister Ernst Kuipers.

Idrettsarenaer, teatre, kinoer og restauranter skal alle få åpne for besøkende igjen, skriver Kuipers i et brev til nasjonalforsamlingen. For restaurantene betyr endringene at de kan holde åpent til klokken 1 i stedet for å stenge dørene klokken 22.

Detaljene om lettelsene blir klare tirsdag etter at regjeringens øverste rådgivende organ har vurdert dem.

Alle gjenværende restriksjoner skal fjernes i slutten av februar, i henhold til regjeringens planer.

Også Tyskland øyner en mulighet for å fjerne coronatiltak. Statsminister Olaf Scholz sier smitten er i ferd med å nå toppen.

– De vitenskapelige prognosene viser at toppen på bølgen er i sikte. Det gjør at vi kan se på de første skrittene mot gjenåpning når regjeringen møter delstatene neste uke, sier Scholz. Han legger til at det kan komme ytterligere skritt utover våren.