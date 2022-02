Drapet på Marise Chiverella (9) er oppklart – 58 år etter

Marise Chiverella ble voldtatt og drept for nesten 58 år siden. Nå er saken oppklart.

Ved hjelp av DNA og slekstsporing oppklarte politiet i Pennsylvania en 58 år gammel drapsgåte.

For nesten 58 år siden ble Marise Chiverella funnet voldtatt og drept, og etterlatt i en avfallsgrop i Hazleton, Pennsylvania i USA. Da var hun ni år gammel.

Politiet har siden den gang forsøkt å oppklare drapet. Torsdag kunne de endelig kunnegjøre at de ved hjelp av DNA og slektssporing har klart å identifisere morderen hennes, det melder CNN.

Det var VG som først omtalte saken i Norge.

DNA-funn

Den 18. mars 1964 forlot Chiverella huset sitt for å gå til skolen. Hun ble sist sett i livet rundt kl. 08.10, ifølge politiet. Etter klokken 13.00 ble liket hennes oppdaget i en avfallsgrop.

Da fastslo politiet at den ni år gamle jenta hadde blitt voldtatt, drept og så etterlatt i avfallsgropen.

I 2007 klarte et DNA-laboratorium å få frem DNA av en mistenkt fra Chiverellas jakke, men dessverre fikk de ingen treff i den nasjonale DNA-basen. Dermed stoppet etterforskningen opp.

Men i 2019 ble DNA-profilen til den mistenkte lastet opp i en slektsforsknings-database, hvor de fikk treff på en fjern slektning av den mistenkte.

Døde i 1980

En da 18 år gammel slektsforsker ved navn Eric Schubert, tok da kontakt med politiet og tilbød seg å jobbe gratis med saken. På det tidspunktet hadde han allerede hjulpet andre politiavdelinger med lignende saker.

Slektsforskningen kom frem til at James Paul Forte måtte være gjerningspersonen, en mann tidligere dømt for grov vold.

Forte døde derimot i 1980 av naturlige årsaker.

For å få funnet bekreftet ble Fortes gravd opp i forrige måned slik at etterforskerne kunne ta en DNA-prøve for å matche den mistenktes profil.

3. februar fikk politiet de trengte – resultatet stemte.

Ifølge politiet skal Fortes navn aldri ha kommet opp i løpet av etterforskningen. De tror derfor det var snakk om et tilfeldig angrep.