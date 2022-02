Orbán inviterer Trump til ungarsk valgkamp

Viktor Orbán håper å få besøk – og drahjelp – fra Donald Trump (bildet) i forkant av valget i Ungarn i april. Les mer Lukk

NTB

For å få et løft i kampen for å bli gjenvalgt, har statsminister Viktor Orbán invitert USAs tidligere president Donald Trump til Budapest.