Ny studie: Én av tre eldre utvikler nye helseproblemer etter covid-19

Til sammenligning utviklet omtrent én av fem voksne i den samme aldersgruppen, som ikke hadde gjennomgått coronasykdom, lignende helseproblemer i samme periode.

En ny studie publisert onsdag i det britiske medisinske tidsskriftet BMJ, viser at nesten én av tre voksne over 65 år utvikler minst ett nytt helseproblem som trenger tilsyn av lege i månedene etter å ha gjennomgått en coronainfeksjon.

Det skriver nyhetsbyrået UPI.

Én av fem blant de som ikke var smittet

Studien undersøkte over 133.000 voksne over 65 år som hadde blitt bekreftet smittet av coronaviruset før 1. april 2020. Av disse søkte 32 prosent legehjelp etter endt sykdom for en eller flere nye kroniske helseplager.

Blant de som ble innlagt på sykehus på grunn av corona, utviklet nesten halvparten nye kroniske helseproblemer.

Til sammenligning utviklet omtrent én av fem voksne i den samme aldersgruppen, som ikke hadde gjennomgått coronasykdom, lignende helseproblemer i samme periode.

Sammenlignet med friske og influensa-syke

I studien registrerte forskerne eventuelle vedvarende eller nye helseproblemer som startet 21 dager etter at en deltaker testet positivt for viruset.

Deretter sammenlignet de helsen til de tidligere coronasyke seniorer med ikke-smittede og seniorer som hadde blitt diagnostisert med en annen type nedre luftveissykdom, som influensa.

De fant blant annet at tidligere coronasyke seniorer hadde nesten åtte prosent større sjanse for å få lungesvikt, drøyt fire prosent høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk og tre prosent høyere risiko for å bli diagnostisert med en psykisk lidelse, som angst eller depresjon, enn folk som ikke hadde blitt smittet.

Sammenlignet med gruppen diagnostisert med en annen virussykdom i de nedre luftveiene, var det bare lungesvikt, demens og tretthet som var vanligere hos de med covid-19.

Ikke medregnet delta og omikron

Funnene var derimot ikke basert på nyere virusvarianter som delta og omikron, og dataene ble samlet inn før en vaksine var på plass.

Studien fant derimot at det var en sammenheng mellom de nye kroniske helseplagene og sykehusinnleggelse.

– Under omikron-bølgen blir fortsatt folk som ikke har blitt vaksinert alvorlig syke og lagt inn på sykehus Det er derfor mulig at tallene vi har sett i vår studie ville fortsette å forekomme hos uvaksinerte som har blitt smittet med omikronvarianten, sier medforfatter av studien, Dr. Ken Cohen til UPI.