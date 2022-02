Dansk politi har funnet kroppsdeler i skog – tror det er savnet kvinne

NTB

Deler av et dødt menneske er funnet i Dronninglund Storskov nord for Aalborg i Danmark. Politiet tror det er snakk om en savnet 22 år gammel kvinne.

– Vi venter stadig på en rekke tekniske og rettsmedisinske undersøkelser som skal fastslå dødsårsaken, sier visepolitiinspektør Frank Olsen i Nordjyllands Politi på et pressetreff.

22 år gamle Mia Skadhauge Stevn ble sist sett natt til søndag på byen i Aalborg og meldt savnet mandag formiddag. Mandag kveld kunngjorde politiet at de jobber ut ifra at hun er utsatt for en forbrytelse.

Torsdag ble en mann fengslet i fire uker for å ha drept henne, mens en annen mann ble løslatt.