Luftvernraketter på vei fra Litauen til Ukraina

Ukrainske soldater deltar i en øvelse for bruk av NLAW anti-tank missiler på Yavoriv militære treningsfelt, nær Lviv, vest i Ukraina, fredag 28. januar, 2022. Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace fortalte at Storbritannia allerede hadde levert 2000 NLAW-er til Ukraina, et tall han indikerte kan fortsette å stige.. (AP Photo/Pavlo Palamarchuk)

