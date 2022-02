Komikeren Bob Saget døde av hodeskade

NTB

Familien til den avdøde komikeren Bob Saget opplyser at han slo hodet kvelden før han ble funnet død på hotellrommet.

Saget skal ha slått bakhodet og deretter lagt seg til å sove uten å ha tenkt noe mer over hodeskaden, ifølge en offisiell uttalelse fra familien hans. Ingen narkotiske stoffer eller alkohol skal ha vært involvert.

Den amerikanske komikeren og skuespilleren ble verdenskjent for rollen som familiefaren Danny Tanner i TV-serien «Under samme tak». Han hadde også roller i blant annet «Entourage» og «How I Met Your Mother» og var programleder for «Americas Funniest Home Videos» i flere år.

Han ble funnet død på Ritz-Carlton-hotellet i Orlando, Florida, søndag 9. januar. Saget ble 65 år gammel.