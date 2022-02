Spotify har havnet i samme klemma som andre teknologiselskaper

NTB

I likhet med Facebook og Twitter har Spotify lært at det er grenser for hva som kan formidles gjennom plattformen. Men også at grensegang slett ikke er enkelt.

Den siste tiden har det stormet rundt Spotify. Det var rockestjernen Neil Young som startet bråket ved å erklære at han ville fjerne all sin musikk fra plattformen i protest mot podkasten til Joe Rogan. Også artisten Joni Michell sluttet seg til Neil Youngs protest og fjernet musikken sin.

Joe Rogan er amerikansk komiker, ekspert på kampsporten MMA og podkaster. Podkasten «The Joe Rogan Experience» var en av de mest populære podkastene i Norge i 2018 og i USA i 2019. I 2020 flyttet han inn til Spotify.

Neil Young reagerte sterkt på innholdet til Rogans podkast om koronapandemien. Young mente den spredde feilinformasjon om pandemien og vaksiner.

Rogan har også skapt kontroverser på andre temaer. Han har blant annet sluppet til folk med raseteorier. Den høyreekstreme Proud Boys-sjefen Gavin Miles McInnes har vært gjest hos Rogan flere ganger. McInnes har skrytt av at det har skaffet Proud Boys flere medlemmer. Rogan har også selv hatt rasistiske språkbruk.

Vil ha begrenset ansvar

Som andre teknologiplattformer ønsker Spotify å ha begrenset ansvar for stoff som andre lager og strømmer gjennom deres tjenester. Men eksperter sier at det er vanskelig å forsvare etter at Spotify angivelig brukte 100 millioner dollar for å bli enedistributør av «The Joe Rogan Experience».

Når selskaper begynner å betale innholdsskapere, slik Spotify gjør med Rogan og som andre plattformer gjør med andre høyprofilerte influensere, endrer det spillereglene.

– De ønsker å bli behandlet som en plattform – men i virkeligheten opptrer de jo som et medieselskap, sier Jennifer Grygiel. Hun er professor i kommunikasjon ved Syracuse Universitetet og ekspert på sosiale medier.

– Spotify er nå i en situasjon som andre sosiale medieselskaper allerede er godt kjent med, mener Jared Schroeder, førsteamanuensis ved Southern Methodist University.

– De er blitt dratt inn i krigen. Jeg vet ikke om det er noen vei tilbake for dem, sier han.

N-ordet

Etter at musikeren India.Arie i forrige uke avslørte på Instagram at Rogan gjentatte ganger hadde brukt N-ordet, ba Rogan om unnskyldning. Spotify fjernet også fler titalls tidligere podkastepisoder.

Spotifys administrerende direktør Daniel Ek har beskrevet Rogans rasistiske språkbruk som «svært sårende».

Ek mener likevel ikke det er noen løsning «å kneble Rogan».

I et brev til sine ansatte sist helg understreket Ek at Spotify ikke er utgiveren av «The Joe Rogan Experience».

– Men fordi vi er enedistributør av podkasten blir det oppfattet annerledes. Så jeg har slitt med hvordan denne oppfatningen står i samsvar med verdiene våre, la han til.

Spotify er dominerende både innen musikkstrømming og podkasting. Selskapet har rundt 44 prosent av markedsandelene for podkast. Apple, Amazon og Google er alle langt mindre aktører i dette markedet.

Teknologigiganter som Facebook og Twitter har i lengre tid brukt tid og krefter på å oppdage, faktasjekke og merke villedende eller falsk informasjon.

Meta, som eier Facebook, har fått hjelp fra journalister, akademikere, tusenvis av kontraktsansatte og AI-teknologi for å oppdage feilinformasjon. Likevel florerer det fortsatt mye feilinformasjon rundt blant annet politikk og covid-19 i Facebook-grupper, på WhatsApp-meldinger og Instagram.

Podkaster har sluppet unna

Store podkastselskaper har i stor grad sluppet unna saumfaringen etter feilinformasjon.

Selskapene har på egen hånd tatt ned enkelt podkaster som har fått dårlig omtaler for å ha spredd konspirasjonsteorier eller gått over streken for vedtatte normer.

Resultatet er høyst uoversiktlig. For eksempel ble konspirasjonsteoretiker Alex Jones utestengt fra Apple, Spotify, YouTube og Facebook – men ikke fra Google Podcasts.

Spotify, YouTube og Twitter sparket ut Steve Bannon etter at han foreslo at den amerikanske smittevernsjefen Anthony Fauci burde halshogges. Men man kan fortsatt høre Bannon på Apple Podcasts.

– Podkaster er vanskelige å kontrollere, mener Valerie Wirtschafter. Hun er dataanalytiker ved Brookings Instituttet.

Det er snakk om millioner av programmer og de omhandler alle slags temaer – alt fra seriemordere til matlaging. Programmene kan vare fra noen minutter til flere timer.

– Det er en uhåndterlig verden, mener Wirtschafter.

Fjerner programmer

Spotify har sagt at de fjerner podkaster som bryter retningslinjene selskapet har om hatefulle ytringer eller hvis de bryter lover.

Selskapet offentliggjorde retningslinjene sine for første gang etter alle spørsmål som dukket opp i kjølvannet av Neil Yongs protesthandling.

Daniel Ek har også lovet at Spotify vil legge inn et innholdsvarsel i enhver episode som inkluderer en diskusjon om covid-19.

Kan ikke settes i bås

Rogan appellerer spesielt til konservative lyttere, men han kan likevel ikke settes i en bås. Han støttet Bernie Sanders som presidentkandidat.

Rogan liker å framstille seg selv som en som bare stiller de ubehagelige spørsmålene. Det er ofte de som ikke hører på ham regelmessig, som også er mest kritiske til ham.

Spotify står i en vanskelig spagat mellom artister og kunder som truer med å slutte å bruke tjenesten på grunn av Rogans språk og stil, og de mange fansene som mener Rogan vil være et offer for en utestengingskultur hvis han blir kastet ut.

- Til syvende og sist koker dette ned til den politiske polariseringen i samfunnene våre. De store teknologiselskapene havner midt i kulturkrigen, mener Weiai Xu, kommunikasjonsprofessor ved University of Massachusetts i Amherst.

Disse konfliktene kan selvsagt også ramme selskapenes forretningsmodeller og økonomi.

Ek har selv uttalt at det kan ta måneder før selskapet får oversikten over virkningen av kontroversen rundt Rogan.