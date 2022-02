EU med gassbønn til Norge – har fått nei

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) reiser om et par uker til Brussel for å møte EUs energisjef. Der blir energikrisen som preger både Norge og Europa et tema. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

EU tørster etter mer gass, men Norge har så langt sagt nei til å øke leveransene. Snart reiser olje- og energiministeren til Brussel for å møte EUs energisjef.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) bekrefter overfor NTB at hun i februar skal møte energikommissær Kadri Simson i EU-hovedstaden Brussel.

EU-kommisjonen opplyser til NTB at møtet vil finne sted tirsdag 22. februar.

– Møtet er en del av den veletablerte, bilaterale energidialogen mellom Norge og EU. Situasjonen i energimarkedet vil være et naturlig tema i møtet, sier Mjøs Persen.

Speider mot Norge

I likhet med Norge sliter Europa med skyhøye strømpriser. Årsaken er blant annet slunkne gasslagre.

EU frykter nå at Russland, som er den største gasseksportøren til Europa, vil strupe sine forsyninger til kontinentet for å utøve politisk press mot unionen, som har truet med sanksjoner dersom Russland invaderer Ukraina.

EU-kommisjonen har dermed vendt blikket mot Norge, som er den nest største leverandøren av gass til Europa etter Russland.

– Vi snakker med andre gassleverandører, for eksempel Norge, om å øke leveransene til Europa, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun møtte tysk presse mandag denne uken.

Produserer for fullt

Men Norge har ikke mer å gi, sa statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet (OED) til NTB i januar.

Han sa samtidig at han ikke er kjent med at det er kommet noen henvendelser til Norge fra EU-kommisjonen nylig med spørsmål om å øke gasseksporten til Europa.

– Vi eksporterer så mye som rørsystemet vårt tåler, sa Vik 27. januar.

Det samme budskapet gjentar Mjøs Persen nå.

– Det at gass fra norske felt selges av de kommersielle selskapene, og at våre felt – med unntak av Snøhvit-feltet, som er midlertidig nedstengt – produserer for fullt, er godt kjent for EU-kommisjonen, sier Mjøs Persen.

Etter det NTB erfarer, har OED på embetsnivå formidlet til EU-kommisjonen at norske selskaper utnytter produksjonskapasiteten på feltene fullt ut. Dette skjedde i begynnelsen av februar, får NTB opplyst.

Rekordgodt resultat

De høye olje- og gassprisene er godt nytt for Equinor, som onsdag leverte et rekordgodt driftsresultat.

I løpet av året økte selskapet produksjonen av olje og gass med 3,2 prosent.

– Equinor har fokusert på sikker og stabil drift som en pålitelig energileverandør. Sammen med partnere og myndigheter la vi til rette for en betydelig økning av produksjonen av gass til Europa, sa konsernsjef Anders Opedal da resultatene ble kjent.

Olje- og energidepartementet økte i fjor produksjonstillatelsene for gass på feltene Oseberg og Troll.

17. mai er også Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest trolig tilbake i drift. Anlegget produserer flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet, men har vært stengt siden en brann brøt ut i 2020.