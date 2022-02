Over 120 pågrepet i koronademonstrasjon i New Zealand

Politiet aksjonerte torsdag mot koronademonstranter utenfor nasjonalforsamlingen i Wellington. Foto: Mark Mitchell / NZ Herald via AP / NTB

NTB

Over 120 personer ble pågrepet i sammenstøt mellom politi og vaksinemotstandere i en demonstrasjon utenfor New Zealands nasjonalforsamling torsdag.

Aktivistene hadde slått seg ned på gresset utenfor parlamentet, der de hadde holdt til i to døgn. Tidlig torsdag morgen rykket politiet omsider inn. Først advarte politiet via megafoner om at demonstrantene risikerte å bli pågrepet hvis de ikke forlot stedet.

Politikonstabler på stedet ble deretter slått og sparket mens demonstranter ropte slagord.

Demonstrasjonen startet tirsdag, inspirert av koronaprotesten som lastebilsjåfører har holdt gående i Canadas hovedstad Ottawa siden slutten av januar.

I sentrum av Wellington i New Zealand hadde flere hundre lastebiler og campingbiler blokkert gater tirsdag. Mange av kjøretøyene hadde forlatt sentrum det første døgnet, men en hard kjerne aktivister holdt fortsatt ut torsdag.

New Zealand har lettet på mange koronarestriksjoner, men krever vaksinasjon av folk som er ansatt i visse sektorer som helse, politi, utdanning og forsvar, mens folk må vise vaksinasjonsbevis for å slippe inn på blant annet restauranter.