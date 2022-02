WHO: Antall coronatilfeller faller

NTB

Antall smittetilfeller falt med 17 prosent på verdensbasis forrige uke sammenlignet med uken før, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Antall dødsfall som knyttes til coronasmitte har gått ned med 7 prosent, opplyser WHO i sin ukesrapport.

Omikron-varianten er stadig mer dominerende og utgjør nå nesten 97 prosent av alle tilfeller som er registrert av den internasjonale virussporingsplattformen kjent som Gisaid. Deltavarianten sto for litt over 3 prosent.

– Forekomsten av omikronvarianten har økt globalt og er nå oppdaget i nesten alle land, opplyser WHO.

– Men mange av landene som rapporterte en tidlig økning i antall tilfeller på grunn av omikronvarianten, har nå rapportert en nedgang i det totale antallet nye tilfeller siden begynnelsen av januar 2022, heter det videre.

Til sammen ble det registrert mer enn 19 millioner coronatilfeller og om lag 68.000 dødsfall i uken fra 31. januar til 6. februar. Antall smittetilfeller har falt i alle WHOs seks regioner, bortsett fra den østlige middelhavssonen som rapporterer et hopp på 36 prosent – spesielt på grunn av økning i Afghanistan, Iran og Jordan.

Smittetilfellene falt med 7 prosent i Europa, med sterkest nedgang i land som Frankrike og Tyskland, men land i Øst-Europa – som Aserbajdsjan, Hviterussland og Russland – melder om økning.

I Amerika falt antall tilfeller med 36 prosent. USA, som fremdeles er det hardest berørte landet, melder om 1,87 millioner nye tilfeller, en halvering fra uken før.

WHO viste også til foreløpige data om effektiviteten av vaksine. Oppfriskningsdose øker vaksineeffektivitet til over 75 prosent for alle vaksinetyper, selv om raten falt etter tre til seks måneder etter injeksjon.