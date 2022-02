McConnell kritiserer Republikanerne for behandlingen av to partifeller

NTB

Den republikanske nestoren Mitch McConnell er svært kritisk til hvordan de to partifellene Liz Cheney og Adam Kinzinger er blitt behandlet av eget parti.

I forrige uke ble Cheney og Kinzinger fordømt av Republikanernes nasjonalkomité, som konkluderte med at de to er illojale mot ekspresident Donald Trump fordi de har bidratt i en interngranskning av fjorårets angrep på Kongressen.

Fordømmelsen har splittet partiet, og nå har også senatoren Mitch McConnell kommet på banen.

Ifølge McConnell er det ikke nasjonalkomiteens oppgave å fordømme de to partifellene. Han omtaler dessuten angrepet på Kongressen som et «voldelig opprør», mens det i nasjonalkomiteens resolusjon omtales som «legitim politisk diskurs», ifølge Los Angeles Times.

– Det var et voldelig opprør der målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertakelse fra en administrasjon til en annen etter et legitimt valg, sa McConnell da han under en pressekonferanse tirsdag kommentere behandlingen av de to partifellene for første gang.

Han betegnet nasjonalkomiteens fordømmelse av Cheney og Kinzinger som et brudd på partiets norm om hvilke saker partiet skal blande seg inn i.

– Tradisjonelt er nasjonalkomiteens syn av vi støtter alle medlemmer i partiet vårt uansett standpunkt i enkelte saker, sa McConnell.

Nasjonalkomiteens fordømmelse av de to republikanske representantene er blitt tolket som nok et forsøk på å tone ned alvoret i fjorårets storming av Kongressen, som førte til at flere mistet livet.