WHO oppfordrer rike land til å betale for coronaplan

Mens lavinntektsland mangler vaksiner, kan store mengder gå til spille i de rike landene i verden, påpeker WHO.

NTB

Det vil kreve ytterligere 16 milliarder dollar (141 milliarder kroner) å hjelpe lavinntektsland med å takle coronapandemien, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Det er denne summen som mangler for å gjennomføre en plan for å forsyne land med vaksiner, tester og medisiner gjennom et FN-program.

Pengene skal brukes til å bygge opp et lager på 600 millioner vaksinedoser, kjøpe 700 millioner tester og behandle 120 millioner pasienter, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vitenskapen ga oss verktøyene til å bekjempe covid-19. Hvis de deles globalt i solidaritet, kan vi avslutte covid-19 som en global helsekrise i år, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge FNs beregninger bør 92 prosent av det nødvendige bidraget komme fra EU og G20 – gruppen av verdens største industrialiserte og fremvoksende økonomier.

Gordon Brown, WHOs ambassadør for global helsefinansiering, sier at summen er et overkommelig beløp gitt de globale økonomiske konsekvensene av pandemien.

Han kritiserer den vedvarende enorme ulikheten i den globale distribusjonen av vaksiner og tilgjengeligheten av tester og medisiner.

Brown peker på dårlige vaksinasjonsrater i lavinntektsland mens millioner av ubrukte doser ventes å gå til spille i rike land.

WHO har satt som mål at 70 prosent av verdens befolkning skal vaksineres innen midten av året.

Tyskland er et av få land som har forpliktet seg til å betale sin del til programmet i år, sa Brown.

Tyskland, Norge, Sverige, Kuwait, Saudi-Arabia og Canada oppfylte sin forpliktelse i 2020–21.