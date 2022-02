Representantenes hus stemmer for budsjettforlenging

NTB

Representantenes hus sier ja til budsjettforlenging i USA og hindre føderal nedstenging i én måned til. Senatet skal stemme over saken senere.

Tirsdagens avstemning i Representantenes hus endte med 272 mot 162 stemmer. Alle demokratene, med unntak av én, stemte for.

Senatet må også stemme over budsjettforlengingen før utfallet er klart. Trolig skal Senatet gjøre det i neste uke. Dersom Senatet går inn for forlengingen, sendes saken til president Joe Biden for signering.

Hvis Senatet skulle stemme ned saken, går føderale myndigheter tomme for penger 18. februar og må stenge mesteparten av tjenestetilbudet til landets befolkning. Det er et utfall som ingen av partiene ønsker i et år med mellomvalg og det kommer heller neppe til å skje.

Skulle Senatet også stemme ja, blir føderale myndigheter finansiert til 11. mars. Ledere i Kongressen håper det er nok tid til at man kan forhandle om en langsiktig avtale som varer ut resten av budsjettåret, som varer til 1. oktober.