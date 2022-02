Minst 14 døde i jordskred i Colombia

NTB

Minst 14 mennesker har mistet livet og 34 er skadd i et jordskred utløst av kraftig regn i Colombia.

Det oppdaterte dødstallet ble kunngjort natt til onsdag norsk tid av lokale myndigheter.

Da var redningsarbeidere fortsatt i gang med å gjennomsøke jordmassene etter overlevende.

Jordskredet ble utløst i morgentimene tirsdag av kraftig regn. Flere boliger ble begravd i Dosquebradas, som ligger i fjellområdene sentralt i landet, vest for hovedstaden Bogotá.

Redningsarbeidere frykter at nye jordskred kan føre til at Otun-elva, som ligger i nærheten, kan bli demmet opp slik at oversvømmelser fører til flere ødeleggelser.