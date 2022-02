Peru har fått sin fjerde regjering på et halvt år

NTB

Perus president Pedro Castillo har tatt i ed landets fjerde regjering på et halvt år. Den siste regjeringen satt i bare tre dager før den måtte gå av.

Castillo tok i ed den nye regjeringen tirsdag. Da var det gått kun fire dager siden han avsatte den siste regjeringen, som ble sittende i kun tre dager under ledelse av Héctor Valer.

Valer ble avsatt av Castillo etter anklager fra 2016 om vold i hjemmet.

Castillo har nå utpekt tidligere justisminister Anibal Torres som statsminister til å lede den nye regjeringen.

Torres har blant annet vært i favør av å sende tidligere president Alberto Fujimori til et vanlig fengsel for å fullføre dommen på 25 års fengsel, i stedet for å sitte i spesialfengsel som nå. Fujimori er far til Castillos rival, tidligere presidentkandidat Keiko Fujimori.

Castillo har utpekt atomfysiker Modesto Montoya til ny miljøvernminister. Montoya erstatter dermed en uerfaren geografilærer fra en skole i hovedstaden Lima i dette vervet. Hernán Condori, en erfaren lege, overtar som ny helseminister. Finansminister Oscar Graham og utenriksminister César Landa beholder sine verv.

De stadige utskiftingene av regjeringer har ført til at det er blitt reist tvil rundt Castillos evne til å lede landet: Castillo ble president 28. juli i fjor.