Toyota setter fart på Tokyo-børsen

Tokyo-børsen startet med oppgang onsdag. Bildet viser en elektronisk aksjetavle utenfor et meglerhus i Tokyo. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

NTB

Aksjekursene på børsen i Tokyo steg fra start onsdag etter oppgang i USA og i påvente av bilgiganten Toyotas kvartalsresultat som kommer senere på dagen.

Nikkei 225-indeksen steg 0,80 prosent kort tid etter børsåpning. Den bredere Topix-indeksen var opp 0,69 prosent.

Oppgangen settes i sammenheng med at børsene i USA endte tirsdag med oppgang, samt at japanske Toyota senere onsdag legger fram resultat for tredje kvartal. I tillegg kommer det inflasjonstall fra USA senere i uken.

I Hongkong var oppgangen enda større da børsen der åpnet senere onsdag. Hang Seng-indeksen var opp 1,6 prosent etter åpning. I Shanghai steg Composite-indeksen 0,3 prosent etter åpning.