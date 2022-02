Minst ett barn skal være drept i sammenstøt i al-Hol-leiren

NTB

Minst ett utenlandsk barn skal være skutt og drept av sikkerhetsvakter i al-Hol-leiren nordøst i Syria under opptøyer mandag. Redd Barna reagerer sterkt.

– Redd Barna er rystet etter nyheten om at minst ett barn er drept og flere andre såret etter at sikkerhetsstyrker åpnet ild i al-Hol-annekset. Denne hendelsen er en sterk påminnelse om farene som barn utsettes for hver eneste dag i leiren. Al-Hol er ikke noe sted for barn, sier Sonia Khush, som er sjef for Redd Barnas arbeid i Syria.

Skytingen skjedde i et strengt bevoktet område av leiren kjent som annekset. Der sitter 2.000 kvinner fra 57 land innesperret sammen med rundt 8.000 barn. Kvinnene regnes som de mest hardnakkede IS-tilhengerne i den kurdiskdrevne leiren.

– Blod på hendene

Redd Barna ber igjen om at barna må hentes ut av sine respektive hjemland.

– Regjeringene deres må umiddelbart bringe dem og familiene deres hjem i sikkerhet. Redd Barna har allerede advart om at de risikerer å få blod på hendene hvis de ikke henter barna hjem. Hvor mange flere dødsfall må vi oppleve før de lytter, spør hun.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble en tiåring drept og seks kvinner såret, noen av dem alvorlig, i hendelsen mandag. Sikkerhetsstyrker skal ha begynt å skyte i forbindelse med at kvinner i annekset forsøkte å ta to kvinnelige vakter til fange. De skal før dette ha bedt vaktene om å komme for å slukke en brann.

Bekrefter opptøyer

Shixmus Ehmed, som leder avdelingen for flyktninger og fordrevne i den kurdiskdrevne administrasjonen, bekrefter at enkelte av de innsatte i al-Hol forsøkte å kidnappe kvinnelige fangevoktere, men han har ingen informasjon om drepte og sårede.

En annen kurder som jobber i leiren, og som ikke ønsker å bli navngitt, opplyser til nyhetsbyrået AP at han ikke var klar over kidnappingsforsøket. Han sier samtidig at sju kvinner og barn ble såret under opptøyer mandag.