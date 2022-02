Danmark: Tollere fant 19 liter flytende kokain i vinflasker

Den reisende hevdet at det var rødvin i flaskene.

Fredag 4. februar gjorde tollere et uvanlig funn på København lufthavn, Kastrup. Gjennom en stikkprøve oppdaget tollerne 13 vinflasker på 1,5 liter fordelt på to kofferter, opplyser danske Toldstyrelsen.

Dette vekket mistanke blant tollerne, som valgte å ta en nærmere kikk på innholdet i koffertene. Den reisende forklarte selv at det var rødvin i flaskene, noe som ikke stemte.

Tollerne fant nemlig 19 liter flyende kokain i flaskene.

– Vi holder et skarpt fokus på narkotikasmugling blant reisende, og vi ser dessverre med jevne mellomrom at reisende prøver å smugle kokain inn via flyplassene. I dette tilfellet fant vi 19 liter flytende kokain gjemt i vinflasker, sier Michael Lund, som er kontrolldirektør i det danske tollvesenet, i en pressemelding.

Det danske tollvesenet har nå overlatt saken til politiet i København, som nå står for videre etterforskning av saken.

– Våre tollere er opplært til å forhøre seg om reisemønster og bagasje. Når det er noe i forklaringen som vekker mistanke, så kan vi velge å bruke tilleggskontroll i form av vårt skannersystem og våre tollhunder, sier direktøren.

I 2020 beslagla det danske tollvesenet 22 kilo kokain, 38 kilo amfetamin og hele 394 kilo hasj, ifølge Ekstra Bladet.