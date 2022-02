Trudeau: – Coronademonstrasjon må ta slutt

NTB

Den canadiske statsministeren Justin Trudeau krever at det blir slutt på en coronaprotest der hundrevis av lastebilsjåfører har lammet hovedstaden.

– Dette må stoppe, sa Trudeau i en hasteinnkalt debatt i Underhuset mandag. Det var hans første dag tilbake i parlamentet etter å ha sittet i isolasjon en uke etter å ha testet positivt på coronaviruset.

– Denne pandemien suger for alle canadiere, sa statsministeren, synlig frustrert over protestene som har rammet Ottawa i mer enn uke.

– Men canadiere vet at måten å komme seg gjennom det, er å fortsette å lytte til vitenskapen, og å fortsette å støtte seg på hverandre, la han til.

Han lovet støtte fra den føderale regjeringen med de ressursene provinsen og byen trenger, uten å utdype hvilke tiltak det gjelder.

Krever politiinnsats

Ottawa-ordfører Jim Watson har tidligere bedt den føderale regjeringen om å sende ytterligere 1.800 politifolk og oppnevne en mekler som skal opprette kontakt med demonstrantene for å slutte beleiringen som har irritert lokale innbyggere med uopphørlig tuting og dieseleksos.

Søndag erklærte Watson unntakstilstand i hovedstaden, og sa at protestene er ute av kontroll.

– De vet ikke hva de skal gjøre med oss, sa den 59 år gamle bonden og lastebilsjåføren John Lambert, som deltok i protesten.

– Alt de trenger å gjøre, er å ta til fornuft. Det er opp til dem å løse det.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En mann bruker bensinkanne til å fylle på en semitrailer som er parkert for å blokkere en politibil i den canadiske hovedstaden Ottawa. Politiet har varslet et forbud mot å hjelpe demonstrantene ved å bringe inn drivstoff og annet som kan støtte dem i protestene. Les mer Lukk

Politiet forsøker å få kontroll

«Freedom Convoy»-demonstrasjonene begynte 9. januar i det vestlige Canada. Det startet med lastebilsjåfører som protesterte mot vaksinekrav for å krysse grensen mellom USA og Canada

Demonstrasjonene har siden endret seg til bredere protester mot coronarestriksjoner og håndteringen fra Trudeaus regjering.

Protestarrangør Tamara Lich sier aktivister er villige til å snakke med regjeringen for å finne en vei ut av den fastlåste situasjonen, men insisterer på at restriksjoner må lempes på.

-Det vi prøver å gjøre akkurat nå, er å nå ut til alle de føderale partiene slik at vi kan få i stand samtaler, sa Lich under et møte som ble strømmet på YouTube.

Ettersom sentrum av hovedstaden er blokkert og butikker og virksomheter har blitt tvunget til å stenge, har også politiet blitt gjenstand for kritikk for den langvarige krisen.

Pengeinnsamling

For å øke presset på demonstrantene kunngjorde politiet i Ottawa søndag nye mottiltak. Folk forbys nå å ta med drivstoff og andre forsyninger til dem.

– Alle som forsøker å bringe støttemateriell (som bensin og lignende) til demonstrantene, kan bli arrestert, skrev politiet på Twitter.

Flere personer er de siste dagene innbrakt, flere kjøretøy er beslaglagt og hundrevis av trafikkbøter er utstedt.

Demonstranter har samlet inn penger for å opprettholde protestene, men ble avskåret av innsamlingssiden GoFundMe, med henvisning til brudd på retningslinjene mot innhold som oppfordrer til lovbrudd.

Arrangørene svarte med å lansere en innsamlingskampanje på den kristne crowdfunding-siden GiveSendGo. Den hadde mandag samlet inn mer enn 5 millioner dollar (34 millioner kroner).

Støttes av republikanere i USA

Demonstrantene har også fått støtte fra republikanske politikere i USA, blant dem Florida-guvernør Ron DeSantis, regjeringsadvokaten i Texas, Ken Paxton, og Texas-senator Ted Cruz.

– Regjeringen har ikke rett til tvinge dere til å etterleve sine despotiske krav, sa Cruz til Fox News i forbindelse med protestene.

Uttalelsene fra de amerikanske politikerne har fått Canadas regjering til å reagere.

– Hvordan vi i Canada lever vår liv i tråd med loven, er helt klart ikke noe regjeringsadvokaten i Texas skal bry seg med, sier landets minister for offentlig sikkerhet, Marco Mendicino.

– Vi må være årvåkne når det gjelder mulig utenlandsk innblanding. Uansett hva som blir sagt av enkelte utenlandske tjenestemenn, så er ikke det relevant. Vi er canadiere. Vi har våre egne lover, og vi skal følge dem, sier Mendicino.

– Reagerte for sterkt

Trudeau utelukket forrige uke «per nå» å utplassere hæren for å spre demonstrantene. Han sa da at man må være «veldig, veldig forsiktig» før man etter inn det militæret mot sivile canadiere.

– Trudeau har ingenting å vinne på å snakke med demonstrantene, sier statsviter Genevieve Tellier ved universitetet i Ottawa til AFP.

Men en annen politisk analytiker, Frederic Boily fra universitetet i Alberta, mener protestene kan eskalere til en storstilt politisk krise.

– Justin Trudeau responderte dårlig i den tidlige fasen, sier Boily.

– Han reagerte for sterkt og for brått i starten av protestene da han forsøkte å tegne et bilde av at dette var en høyreekstrem protest.

Boily mener Trudeau helte bensin på bålet ved å gjøre vaksinasjon til en politisk sak, spesielt i forbindelse med valgkampen i fjor sommer.

Klemme for opposisjonen

Men opposisjonen er også havnet i en politisk klemme.

De konservative, som snart skal velge sin nye partileder, er delt i spørsmålet om protestene.

– De er redde for at noen av deres støttespillere vil bli fristet av ytre høyre, men det er et risikabelt ståsted for dem, sier politisk analytiker Daniel Beland.

Mens bare rundt 10 prosent av canadiske voksne er uvaksinerte, er så mange som 32 prosent motstandere av et vaksinepåbud, ifølge en fersk undersøkelse.

Minister for offentlig sikkerhet Marco Mendicino har gitt uttrykk for støtte til vaksiner. Han har langet ut mot demonstrantene da han sa:

– Vi kan ikke tillate en sint folkemengde å snu en kurs som fortsetter å redde liv i denne siste fasen av pandemien.

– Dette bør aldri sette presedens for hvordan man kan lage politikk i Canada.