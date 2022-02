Trump-støttespiller forlater Meta-styret

NTB

Milliardæren Peter Thiel, en nær støttespiller av USAs tidligere president Donald Trump, forlater styret i Facebooks morselskap Meta.

Det går fram av en kunngjøring fra Meta og Thiel. Hvilke planer Thiel har videre går ikke fram, men ifølge Wall Street Journal og New York Times vil han nå fokusere på å støtte republikanske kandidater som støtter Donald Trumps agenda foran mellomvalget i USA.

– Han har tjent vårt styre i nesten to tiår, og vi har alltid visst at han på et tidspunkt ville vie sin tid til andre interesser, sier Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg i en uttalelse.

Thiel var Facebooks første investor utenfra, og har tjent hundrevis av millioner dollar på selskapet. Han har også bygget opp formuen gjennom betalingsselskapet PayPal, som ble stiftet i 1998.

Thiel donerte 11 millioner kroner til Trumps valgkamp i 2016. Han har stått hardt imot press for å fjerne politisk innhold og annonsering på Facebook. I det siste har han vært svært kritisk til Facebook og andre sosiale mediers beslutninger om å moderere innhold.

– Jeg tar konspirasjonsteorier fra QAnon og Pizzagate hvilken dag som helst framfor et sannhetsdepartement, sa han på et arrangement i Miami i oktober, ifølge New York Times.