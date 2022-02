USA reduserer avgift på japansk stål

NTB

USA har inngått en avtale med Japan om å redusere avgiften på import av stål.

Dermed har USA delvis løst en handelsstrid som startet under tidligere president Donald Trump.

– Jeg er glad for å kunngjøre at avtalen vi har nådd fram til, vil styrke USAs stålindustri og sikre amerikansk arbeidslivs konkurranseevne, og samtidig åpne for større tilgang på billigere stål og fjerne et stort irritasjonsmoment mellom USA og Japan, en av våre viktigste allierte, sier handelsminister Gina Raimondo.