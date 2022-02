NTB

Tyskland vil sende inntil 350 flere soldater til Litauen for å bidra til å styrke Natos østlige flanke.

Det opplyser den tyske forsvarsministeren Christine Lambrecht mandag.

Styrkeoppbyggingen skjer samtidig som frykten er stor for at russiske styrker skal invadere Ukraina. Russland har imidlertid gjentatte ganger sagt at de ikke har noen planer om det.

Tyskland har for tiden 500 soldater stasjonert i Litauen der de utgjør en del av Natos styrker.