Australsk politimann for retten for drap på ung aboriginer

NTB

En 30 år gammel australsk politimann stilles for retten, tiltalt for å ha drept en 19 år gammel aboriginer. Saken har ført til omfattende protester i Australia.

30 år gamle Zachary Rolfe er tiltalt for drap etter at 19 år gamle Kumkanjayi Walker døde etter å ha blitt skutt tre ganger under en pågripelse i 2019. Rolfe har nektet straffskyld for dette, samt til de alternative tiltalepunktene om uaktsomt drap og grov kroppsskade med døden til følge.

Rettssaken startet mandag med utvelgelse av jury og påtalemyndighetens åpningsprosedyre.

Walker døde den 9. november 2019. Wolfe og flere andre politifolk hadde rykket ut fra Alice Springs for å pågripe Walker for brudd på løslatelsesvilkår. Ifølge rettsdokumentene skal Rolfe og en annen tjenestemann ha tatt seg inn i et hus for å pågripe Walker, og bedt ham legge armene bak på ryggen.

19-åringen skal da ha stukket Rolfe i skulderen med saks, hvorpå det oppsto tumulter der Rolfe avfyrte tre skudd mot Walker. Tenåringen døde på politistasjonen, og Rolfe ble fire dager senere siktet for drap.

I sin åpningsprosedyre sa aktor Philip Strickland at verken det andre eller tredje skuddet var berettiget, ettersom Rolfes partner allerede i praksis hadde kontroll på Walker.

Over 500 medlemmer av Australias urbefolkninger har dødd i politiets varetekt siden 1991. Dersom han blir funnet skyldig i det mest alvorlige tiltalepunktet, blir Rolfe den første som blir dømt for drap på en person fra urbefolkningen mens vedkommende var i politiets varetekt.