Ekspresident med tidlig valgledelse i Costa Rica

Her stemmer en kvinne i hovedstaden San José. Foto: Carlos Gonzalez / AP / NTB

NTB

Konservative José María Figueres, som var president i Costa Rica fra 1994 til 1998, har fått 30 prosent av stemmene i valget etter at 13 prosent er talt opp.

Om ingen av de 25 kandidatene får minst 40 prosent av stemmene, blir det ny valgrunde i april mellom de to med flest stemmer.

Bak Figueres ligger kristenkonservative Fabricia Alvarado, som tapte for sentrum-venstre-presidenten Carlos Alvarado for fire år siden, på knappe 18 prosent. Deretter følger sosialdemokraten Rodrigo Chávez på knappe 16 prosent, og tidligere visepresident Lineth Saborio på 15 prosent. Han representerer sentrum-høyre.

Alle tre kan ende opp som Figueres' motkandidat i den neste valgrunden.

Costaricanerne skal også velge en ny nasjonalforsamling. Det skjer like etter at påtalemyndigheten tok steg for å heve president Alvarados immunitet, slik at han kan bli rettsforfulgt for angivelige lovbrudd tilknyttet innsamling av persondata om innbyggerne. Han kan ikke stille til gjenvalg.

Målinger før valget har antydet at en stor andel av velgerbasen var usikre på hvem de skulle stemme på. Folket er frustrerte av høy arbeidsledighet, flere korrupsjonsskandaler og nok en bølge med koronasmitte.

Costa Rica sliter, til tross for at det ofte omtales som det lykkeligste landet i Latin-Amerika, med en voksende økonomisk krise. Situasjonen har forverret seg under nåværende president Carlos Alvarado Quesada, og partiet hans ligger an til et sviende nederlag i valget.

Presidenten i landet har begrenset makt sammenlignet med andre latinamerikanske land. Presidenten har blant annet ikke mulighet til legge ned veto mot statsbudsjettet, som nasjonalforsamlingen har all makt over. På den andre siden blir presidenten valgt direkte av velgerne, ikke av nasjonalforsamlingen, og vedkommende bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen.