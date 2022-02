Skogbrann sprer seg raskt i Kenya

NTB

En skogbrann i en nasjonalpark i Kenya sprer seg med høy hastighet, og et massivt slokningsarbeid er igangsatt.

– Vi har satt lokalbefolkningen og de ansatte i parken i arbeid for å slokke brannen, og de har virkelig gjort sitt beste, men de ble overveldet, forteller en talsperson for Kenya Wildlife Service (KWS).

Nasjonalparken Aberdare ble for alvor kjent på dagen for 70 år siden, da den unge prinsesse Elizabeth av Storbritannia var på besøk der da hun fikk beskjeden om farens død, noe som gjorde at hun ble dronning.

Brannen i Aberdare brøt ut lørdag kveld, og sprer seg med hjelp fra sterk vind i området.