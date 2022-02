Fire partiledere i Sverige krever mer kjernekraft

NTB

Den svenske regjeringen bør satse på utvikling av kjernekraften for å legge til rette for klimaomstilling og økt etterspørsel på strøm, mener fire partiledere.

I et felles debattinnlegg i Svenska Dagbladet tar partilederne for Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna til orde for mer kjernekraft i lys av den siste tidens økte strømpriser.

Blant annet ønsker de å avskaffe forbudet mot mer enn ti reaktorer i kommersiell drift.

– Fram til 2045 regner man med at etterspørselen vil bli dobbelt så stor som i dag for å kunne elektrifisere transportsektoren og industrien, skriver de i innlegget.

Partilederne mener kjernekraften er en selvsagt del av et mål om fossilfri energi, som de ønsker at regjeringen skal forplikte seg til framfor dagens mål om 100 prosent fornybar energi.