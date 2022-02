Tysk statsborger terrortiltalt i Iran

Den iransk-tyske statsborgeren Jamshid Sharmahd, som anklages for å stå bak et terrorangrep i Iran, fotografert i en revolusjonsdomstol i Teheran søndag. Les mer Lukk

NTB

Iran stiller en iransk-tysk statsborger bosatt i USA for retten. Han anklages for å stå bak et bombeangrep og for å ha ledet en terrorstemplet eksilgruppe.