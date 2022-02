D-vitamin reduserer risikoen for å dø av covid-19

NTB

Nok en studie viser at mangel på D-vitamin øker risikoen for å dø av covid-19.

En israelsk studie publisert i tidsskriftet PLOS One viser at personer med lavt nivå av vitamin D i gjennomsnitt har 14 ganger så høy risiko for å bli alvorlig syke når de smittes av coronaviruset.

Forskerne målte nivået av D-vitamin i drøyt 250 friske personer, som deretter ble fulgt opp.

Blant dem som ble smittet, og som på forhånd hadde et lavt nivå av D-vitamin, var risikoen for å dø 25,6 prosent, mens den blant dem som hadde tilstrekkelig nivå var 2,3 prosent.

En rekke tidligere studier har vist at D-vitamin beskytter mot luftveisinfeksjoner, men det er ikke påvist at høye doser med D-vitamin fungerer som behandling av dem som alt er syke av covid-19.