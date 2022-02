Koronademonstrasjonene raser videre i Canada

Flere demonstranter viste motstand mot koronarestriksjoner i Ottawa og en rekke andre canadiske byer lørdag. Her er en stor folkemengde samlet rundt lastebilene i sentrum av hovedstaden, mange av dem har stått parkert der i en uke. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Flere demonstranter viste motstand mot koronarestriksjoner i Ottawa og en rekke andre canadiske byer lørdag. De krever blant annet avskaffing av vaksinekrav.

Det er den andre helga med slike demonstrasjoner, etter at en lastebilkolonne forrige helg inntok Ottawa, der den har sperret trafikken i sentrum og følgelig mye av næringslivet der.

Lørdag samlet folk seg rundt bål i iskalde temperaturer, og satt opp flyttbare badstuer og hoppeslott for barn utenfor parlamentet, mens det ble veivet med canadiske flagg og ropt slagord mot regjeringen.

Ropene om «frihet» ble møtt med «dra hjem» og «free-dumb» (ordspill på engelske «freedom», red.anm.) av motdemonstranter, som har sett seg lei av den ukelange okkupasjonen av hovedstaden.

Denne helga har imidlertid stemningen vært mer munter enn forrige, med dansing og fyrverkeri, der det forrige uke var sammenstøt og tilstedeværelse fra høyreekstreme miljøer.

Flere byer

Det var lignende demonstrasjoner i nesten alle storbyene i Canada lørdag, inkludert i Toronto, der en mann ble pågrepet etter å ha kastet en røykbombe inn i en folkemengde.

I Winnipeg ble en sjåfør pågrepet etter å ha kjørt en SUV inn i demonstranter. Fire mennesker ble lettere skadd, ifølge politiet. I Alberta-provinsen sør i landet har lastebilsjåfører fortsatt å blokkere en viktig vei som fører til delstaten Montana nord i USA.

Også i Quebec by, Regina, Edmonton, Vancouver, Victoria og grensebyen Coutts i Alberta var det demonstrasjoner.

– Landsomfattende opprør

I et krisemøte sent lørdag kveld, ba politisjef Peter Sloly i Ottawa om ytterligere ressurser for å få avsluttet det Diane Deans, som leder politiets styre, beskriver som en «beleiring» av hovedstaden.

– Denne gruppa er en trussel mot demokratiet vårt, sa Deans.

– Det vi står overfor er ikke bare et problem for Ottawa, dette er et landsomfattende opprør. Det er galskap, sa hun videre.

Det hele startet som en protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåfører som vil krysse grensa til USA. Canadian Trucking Alliance, som representerer lastebilsjåfører rundt om i landet, anslår at 85 prosent av lastebilsjåførene i Canada er vaksinert. De er imot demonstrasjonene.

Vil ikke gi seg

Jim Torma, som har koordinert demonstrasjonen i Ottawa, sa til nyhetsbyrået AFP at demonstrantene ikke vil gi seg.

– De kommer ikke til å klare å gjemme oss bort. Vi kommer til å være oppi trynet på politikerne så lenge det må til, sa Torma.

Ifølge Kimberly Ball, som kjørte bil i fem timer sammen med ektemannen for å slutte seg til demonstrasjonen i Ottawa, handler det om frihet.

– Et par folk vi kjenner, venner av oss, mistet jobbene sine på grunn av disse vaksinekravene, sa hun med tårer i øynene. Hun fortalte videre at foreldrene har distansert seg fra henne fordi hun ikke har villet la seg vaksinere. Ball, som har hatt covid-19, sier hun er i tvil om hvorvidt vaksinene er trygge og effektive.

Der er hun imidlertid i et mindretall; 90 prosent av den voksne befolkningen i Canada har vaksinert seg mot covid-19.