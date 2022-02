25 FN-ansatte drept i angrep i 2021

I fjor ble 24 FN-soldater og en sivilist som jobbet for FN, drept i angrep, opplyser de FN-ansattes fagforening. Foto: Timo Jaakonaho / Lehtikuva / STT / NTB

NTB

I fjor ble 24 FN-soldater og en sivilist som jobbet for FN, drept i angrep, opplyser de FN-ansattes fagforening.

To av de drepte FN-soldatene var kvinner, og for åttende år på rad var Mali det farligste landet. Der ble 19 soldater drept. Nummer to var Den sentralafrikanske republikk, der fire av de fredsbevarende styrkene måtte bøte med livet.

– Nok en gang betalte FN-ansatte, særlig de blå hjelmene, som tjenestegjør i verdens farligste områder, den høyeste prisen, sier fagforeningens president Aitor Arauz i en uttalelse.

Åtte av soldatene som døde, var fra Togo. Fire var fra Tsjad, tre hver fra Elfenbenskysten og Egypt, mens Rwanda, Burundi, Kongo, Gabon, Malawi og Marokko mistet én hver. Den ene sivile var fra Kongo.

Med de 25 fra 2021 har til sammen minst 462 som jobbet for eller var assosiert med FN, blitt drept i angrep de siste elleve årene, ifølge FN. Det ble drept 15 FN-ansatte i 2020, 28 i 2019, 34 i 2018 og 71 i 2017.