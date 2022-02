Omikron er bare en fjern slektning av Delta

Bård Amundsen - Forskning.no

Alfa, Delta og Omikron. På 16 måneder har coronaviruset gjort tre store evolusjonære sprang. Nå vet forskere mer om hvordan den veldig smittsomme og «snillere» varianten Omikron oppsto.

Husker du Darwin og hans teori om naturlig utvalg?

Det er akkurat sånn coronaviruset har utviklet seg til å bli Omikron, konkluderer en ny studie publisert i tidsskriftet Nature.

Noen gener ble utvalgt

Coronaviruset har gang etter gang mutert og endret genene sine.

Sånn har varianter som viste seg å ha spesielt fordelaktige egenskaper for viruset, blitt valgt framfor andre.

De har fått jobben med å fortsette å smitte oss.

Omikron er mer smittsom og mindre farlig enn Alfa og Delta. Men det skyldes ikke at gener fra forskjellige virusvarianter har slått seg sammen – det som kalles rekombinasjon.

Det skyldes altså Darwins naturlige utvalg: At de best tilpassede individene i en populasjon har størst sjanse for å etterlate seg nye avkom.

Omikron er ekstraordinær

En stor forskergruppe fra flere land i Afrika og fra USA er nå først med å si noe sikkert om Omikron-variantens genetiske profil og utvikling.

– Omikron er noe ekstraordinært.

– Det skyldes det store spranget viruset har tatt i utviklingen av spike-proteinet sitt, sier Maciej Boni i en pressemelding. Han er forsker ved Penn State-universitetet i USA.

Forskerne ser på det som unikt hvor store evolusjonære sprang coronaviruset har vist seg å være i stand til å ta i utviklingen sin.

Og Omikron er altså noe helt spesielt.

Omikrons opprinnelse

Det evolusjonære spranget er ifølge forskerne så stort at Omikron bare kan kalles en fjern slektning av Delta-varianten som smittet oss i 2021.

Omikron er nærmere i familie med den tidligere Alfa-varianten av coronaviruset enn med Delta.

Men slektskapet mellom Omikron og Alfa er likevel i høyden som mellom to «fettere» eller to «nevøer», forteller forskerne.

Den internasjonale forskergruppen, som er blitt ledet av et forskningsinstitutt i Sør-Afrika, gikk gjennom nesten 700 gensekvenseringer gjort av Omikron fram til tidlig i desember.

Slik kan de slå fast at Omikron-varianten faller innenfor den samme B.1.1-linjen av coronaviruset som Alfa-varianten. Samtidig ser de altså at Omikron skiller seg klart fra både Alfa og alle andre kjente varianter av viruset.

Forskergruppen kan også slå fast at Omikron oppsto i Sør-Afrika eller Botswana tidlig i oktober 2021.

Referanse: Raquel Viana m.fl: «Rapid epidemic expansion of the SARS-CoV-2 Omicron variant in southern Africa», Nature, 7. januar 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).