FN-sjefen forventer tilgang til Xinjiang

NTB

Generalsekretær António Guterres har gitt Kinas president beskjed om at han forventer at myndighetene lar FNs menneskerettssjef besøke Xinjiang.

Guterres møtte president Xi Jinping og utenriksminister Wang Yi på i forbindelse med vinter-OL i Beijing, opplyser FN lørdag kveld.

FN-sjefen «uttrykte sin forventning om at kontaktene mellom FNs høykommissær for menneskerettigheter og kinesiske myndigheter vil tillate et troverdig besøk fra høykommissæren til Kina, inkludert Xinjiang», ifølge FN.

Ifølge menneskerettsorganisasjoner har Kina internert minst 1 million mennesker i leirer i Xinjiang-provinsen. Der utsettes uigurer angivelig for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering.

Kinesiske myndigheter benekter ikke at leirer finnes, men avviser anklagene om menneskerettsbrudd. De hevder at det kun er snakk om et tilbud om omskolering for å hindre at uigurene rekrutteres til islamsk ekstremisme. Uigurene tilhører en minoritet der de fleste er muslimer.

Venter på FN-rapport

FN har vært under økt press fra aktivister og amerikanske politikere om å offentliggjøre en etterlengtet rapport om menneskerettigheter i Xinjiang, men gjorde det klart at det ikke ville skje før OL.

I tiden før vinterlekene startet har Kinas utenriksdepartement gjentatte ganger understreket Guterres' støtte til Beijing-OL på sine daglige brifinger.

Guterres gratulerte i lørdagens samtaler Kina med organiseringen av vinterlekene og takket myndighetene for gjestfriheten.

Men Kina har hittil nektet FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet et uavhengig besøk til Xinjiang. Hun har i flere år oppfordret Kina til å gi «betydningsfull og uhindret» adgang til provinsen, men noe slikt besøk har foreløpig ikke vært mulig.

Avviser folkemord-påstand

Regjeringen i USA har erklært at Kinas behandling av uigurene utgjør «folkemord», en anklage som benektes på det sterkest av regjeringen i Beijing.

I oppkjøringen til vinter-OL har Kina gjentatte ganger formant kritikerne om å la være å «politisere» lekene. Men på fredagens åpningsseremoni var en av de to som tente OL-ilden, den unge uiguriske langrennsløperen Dinigeer Yilamujiang, noe analytikere mener har åpenbare politiske overtoner.

Ønsker økt samarbeid

På møtet med Xi uttrykte Guterres «ønske om økt samarbeid mellom FN og Kina om alle stolpene i organisasjonens arbeid – fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling, inkludert klimaendringer og biomangfold, og menneskerettigheter», opplyser FN.

Den statlige nyhetsbyrået Xinhua nevner ikke menneskerettigheter i sin omtale av møtet mellom Guterres, Xi og Wang.

Guterres diskuterte også blant annet regionale saker med de kinesiske lederne, med spesiell vekt på Afghanistan. Han berømmet dessuten Kinas viktige klimatiltak, men gjentok bønnen om å øke innsatsen for å få fortgang i det grønne skiftet, heter det fra FN.