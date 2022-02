Dronning Elizabeth holdt teselskap dagen før 70-årsjubileet

NTB

Storbritannias dronning Elizabeth skar opp jubileumskake og minglet med gjester da hun holdt mottakelse på Sandringham 70 år etter at hun overtok tronen.

Den 95 år gamle monarken gjennomførte lørdag sitt største offentlige oppdrag siden hun fikk beskjed av legene om å ta det med ro i oktober i fjor.

Søndag er det 70 år siden faren kong George døde, og 25 år gamle Elizabeth ble dronning.

Dronningen hilste på folk fra lokalsamfunnet under teselskapet på Sandringham-godset øst i England, der hun normalt tilbringer jubileet.

Dronningen var iført blå kjole og perler og gikk rundt i rommet mens hun småpratet med gjestene. Iblant lente hun seg til en spaserstokk, men hun lot ikke til å være avhengig av den for å bevege seg. Monarken skar en kake med platinajubileets emblem i glasuren, og et band spilte «Congratulations» under mottakelsen i Sandringhams ballsal.

Etter at hun tilbrakte en natt på sykehus for helsesjekker i fjor høst, har dronningen avlyst alle store opptredener. Det er tradisjon at hun tilbringer jubileet for tronskiftet på Sandringham, der faren døde av kreft mens hun var på reise i Kenya.

Ingen har sittet lenger på den britiske tronen enn Elizabeth.