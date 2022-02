Dommene har begynt å falle mot Nicaraguas kneblede opposisjon

Nå har dommene begynt å falle mot de opposisjonelle som ble pågrepet av regimet til Nicaraguas president Daniel Ortega før fjorårets valg. Miguel Mora, som hadde planlagt å stille, ble fredag dømt for å ha «konspirert til å undergrave nasjonens integritet». Her er han fotografert etter å ha blitt løslatt fra fengsel i 2019. Foto: Alfredo Zuniga / AP / NTB

Miguel Mora, som hadde planlagt å stille som kandidat i presidentvalget i Nicaragua, er blitt dømt for å ha «konspirert til å undergrave nasjonens integritet».

Mora og seks andre som planla å stille i presidentvalget i november i fjor, ble pågrepet i mai og juni. Totalt ble rundt 46 opposisjonelle pågrepet i samme periode, og president Daniel Ortega stilte til slutt i realiteten uten motstand. Valget ble møtt med bred internasjonal fordømmelse.

Ifølge Moras medarbeidere anbefalte dommeren at han blir idømt 15 års fengselsstraff.

Også tidligere i uka har det falt lignende dommer mot andre opposisjonelle etter korte rettssaker. Blant dem som er blitt dømt, er politiker Dora María Téllez og tidligere studentprotestleder Lester Aleman.

Kritikere kaller rettssakene for skinnrettssaker med forhåndsbestemte utfall. Advokat Vilma Núñez, som leder det nicaraguanske menneskerettssenteret, sier at regimet bruker rettssakene til å skremme opposisjonen i landet.

– Det ser ut som at dette vil bli forhåndsbestemte dommer mot uskyldige mennesker. Ingen bør være overrasket. Dette er ikke rettssaker, sier hun.

Påtalemyndigheten har kunngjort at rettssakene til de 46 pågrepne opposisjonelle vil starte mellom mai og juni. Slektninger av de 39 som sitter fengslet, sier at de har blitt utsatt for isolasjon, konstante avhør, og at de får for lite mat.

De sju andre sitter i husarrest.