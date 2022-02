Fire svensker omkom i snøskred i Østerrike

Sölden i Østerrike. I nabobygda Spiss døde minst fire mennesker i et skred. . Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Minst fem mennesker, blant dem fire svensker, døde i et snøskred i den østerrikske delstaten Tirol fredag.

Ifølge politiet i landsbyen Landeck har skredet krevd livet til fire svensker, mens en svensk statsborger er skadd og fraktet til sykehus i Sveits. Den femte omkomne er en østerriksk skiguide.

Det svenske utenriksdepartementet bekreftet rundt 4.30 lørdag til TT at det er fire svenske menn i 40-årene som har omkommet. De har tilhørighet i Svealand og Götaland.

Georg Plattner ved politiet Landeck sier til Dagens Nyheter at de døde svenskene var med i en større gruppe på besøk i området. Alle kjørte offpiste da skrevet ble utløst ved 13-tiden fredag.

Snøskredet skjedde i Spiss nær den østerriksk-sveitsiske grensen, og både sveitsiske og østerrikske helikoptre bidro i redningsarbeidet.

Tirol har fått mye snø de siste dagene, og det var registrert minst 31 separate snøskred fredag ettermiddag. I minst fire av skredene er det meldt om skadde eller døde.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live. Sölden er kjent for å være vertskap for åpningsrennet i verdenscupen i alpint.