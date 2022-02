Tidligere statssekretær ber Boris Johnson gå av etter festskandalen

NTB

Den konservative parlamentarikeren Nick Gibb, som har tjenestegjort i tre britiske regjeringer, ber statsminister Boris Johnson om å gå av.

I et innlegg i The Telegraph med overskriften «Boris Johnson må gå – det er en bitter pille å svelge for å vinne tilbake velgernes tillit», skriver Gibb blant annet at Johnsons avgang er nødvendig for å blidgjøre dem som føler at de er blitt holdt for narr av statsministeren.

Gibb har vært innvalgt i Parlamentet siden 1997, og tjenestegjort i utdanningsdepartementet mens David Cameron, Theresa May og Boris Johnson har vært statsministre i Storbritannia.

Presset Johnson

Johnson er hardt presset av anklagene om at det skal ha foregått flere samlinger og fester i statsministerboligen i 2020 og 2021, da landet var under strenge koronarestriksjoner og befolkningen ikke fikk lov til å omgås.

– Velgerne i mitt distrikt er rasende på grunn av dobbeltmoralen – å innføre strenge og, slik jeg ser det, nødvendige restriksjoner da vi og verden forsøkte å forsvare oss mot dette nye og dødelige viruset, samtidig som man skamløst så bort fra reglene inne i festningen i Downing Street, heter det i innlegget.

Rådgivere vender ham ryggen

I tillegg til festskandalen har Johnson også helt bensin på bålet med en kommentar til opposisjonsleder Keir Starmer som ble tolket som ærekrenkende.

Fem av statsministerens nærmeste medarbeidere, blant dem stabssjefen, har sagt opp, og innad i det konservative partiet har posisjoneringen begynt før en eventuell lederkamp.

Med Gibb har nå 15 folkevalgte konservative politikere offentlig krevd at Johnson går av, men antallet som har tatt til orde for det samme bak lukkede dører er trolig høyere, skriver The Guardian.