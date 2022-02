Pence avviser Trumps påstand om at han kunne ha endret valget

Tidligere visepresident Mike Pence avviser Donald Trumps påstand om at han kunne ha endret valget og hindret Joe Biden i å bli president.

NTB

Tidligere visepresident Mike Pence avviste fredag Donald Trumps falske påstander om at han kunne ha endret valget i Trumps favør.

I en tale i Florida fredag tok han opp den tidligere presidentens stadig mer intense påstander om at han kunne ha hindret at Joe Biden ble president.

– President Trump tar feil. Jeg hadde ingen myndighet til å endre valgresultatet, sa Pence.

Mens Pence tidligere har forsvart sine handlinger 6. januar og sagt at han og Trump neppe noen gang blir enige, var fredagens kommentar den mest direkte og kraftige avvisningen han hittil har kommet med av Trumps påstand.

Tidligere denne uka sa Trump at komiteen som gransker hans rolle i stormingen av kongressen, heller burde granske hvorfor «Mike Pence ikke sendte stemmene tilbake for å omgjøres eller godkjennes». Og søndag fordømte han igjen Pence og sa at han kunne ha endret valget.

I henhold til grunnloven er visepresidentens rolle i opptellingen av valgmennenes stemmer utelukkende seremoniell, og han har ingen myndighet til å gripe inn i opptellingen.

Pence synes for tiden å legge grunnsteinen i en mulig valgkamp for å bli republikanernes presidentkandidat i direkte konkurranse med Trump, om Trump velger å stille.