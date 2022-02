USA: Bare én angriper i bombeattentat under evakueringen i Kabul

NTB

Bare én selvmordsbomber sto bak angrepet under evakueringen av flyplassen i Kabul som kostet minst 173 mennesker livet, sier USAs forsvarsdepartement.

Forsvarsdepartementets gransking av angrepet viser at det ikke var flere gjerningsmenn, og at ingen brukte skytevåpen i forbindelse med angrepet som IS påtok seg ansvaret for.

Minst 160 afghanere og 13 amerikanske soldater ble drept i angrepet, som skjedde mot slutten av den kaotiske evakueringen etter at Taliban tok makten i Kabul.

Bomben eksploderte midt i mengden av mennesker som hadde stimlet sammen utenfor porten til flyplassen i håp om å komme seg ut av landet.

Selv om det ble hørt noe skyting etter bombeeksplosjonen, sier amerikanske offiserer at det var varselskudd som ikke var del av angrepet, og som ikke drepte noen.

Forsvarsdepartementet innrømmer at de i begynnelsen trodde at attentatet var et sammensatt angrep med flere gjerningsmenn.

Den svartkledde attentatmannen som kan ses i det eneste videoopptaket av bombingen, er identifisert av IS som Abdul Rahman Al-Logari, en mann som ble satt fri fra fengsel av Taliban da de inntok Kabul.