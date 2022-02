Kongressen bevilger til forskning i høyteknologi

NTB

Kongressen vedtok fredag en milliardbevilgning til høyteknologisk forskning som tar sikte på å demme opp for Kinas økende dominans på feltet.

Med 222 mot 210 stemmer vedtok Representantenes hus Demokratenes lovforslag på 250 milliarder dollar til forskning og produksjon av mikrochips som det er stor mangel på globalt. Loven er tidligere vedtatt av Senatet.

Initiativet kom etter at handelsdepartementet varslet at bedrifter i USA har mindre enn fem dagers lager av halvlederbrikker. Det kan fort føre til at produksjon stanser opp.

For president Joe Biden er loven en seier som han er ivrig etter å inkludere i talen om rikets tilstand 1. mars. Men det vil likevel ta uker for de to kamrene å bli enige om en felles lovtekst som kan sendes til Biden.

Det hvite hus ser på loven som det viktigste politiske redskapet for å demme opp for Kinas voksende dominans på høyteknologifeltet, og for å skape nye høyteknologiske jobber i USA.

Republikanerne var misfornøyd med lovteksten fordi den inneholder mange punkter som er upopulære blant dem, blant annet om klimaendringer, menneskerettigheter og sosial utjevning, og at den ikke er kritisk nok til Kina.