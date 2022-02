Republikanerne fordømmer to kongressmedlemmer

NTB

Republikanerne fordømte fredag to medlemmer av kongressen for å delta i komiteen som gransker Donald Trumps rolle i stormingen av kongressen i januar i fjor.

Liz Cheney og Adam Kinzinger er de to eneste republikanerne som er med i komiteen som gransker Trumps rolle, og republikanerne mener de er illojale mot den tidligere presidenten.

Partiets nasjonalkomité, som består av 168 medlemmer, er samlet til møte i Salt Lake City i Utah der de blant annet skulle stemme over kritikken mot de to. Det var likevel ikke på tale å ekskludere dem fra partiet.

Ved å delta i granskingen ble de to skarpt fordømt for å delta i «forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk diskurs», ifølge New York Times.

Den skarpe kritikken er siste steg i en glidende prosess fra å fordømme stormingen som også satte republikanske liv i fare, til å nedtone den og nå benekte at den var illegitim, skriver avisa.

– Skammelig

De mest ekstreme republikanerne har i månedsvis vært ute etter å kaste de to ut, særlig etter hvert som granskingen kommer stadig nærmere de indre kretser av partiet, som Trump i dag har et jerngrep om. Så langt gikk imidlertid ikke partiets vinterkonferanse.

Men ikke alle republikanere er enige i kritikken.

– Det er skammelig for et parti å straffe folk som følger sin samvittighet, som søker sannheten til tross for at de utsettes for hets, sier senator Mitt Romney, partiets presidentkandidat i 2012.

– All ære til Liz Cheney og Adam Kinzinger for å søke sannheten selv om det koster dem mye personlig, sier Romney videre.

Et medlem av den demokratiske nasjonalkomiteen, Ammar Moussa, sier at «det ikke er noen grense for hvor lavt republikanerne vil synke for å beskytte Trump og hans kaos.»

– De har ingen visjoner, ingen agenda, og de er fullstendig underkastet Trump, selv om det betyr å undergrave vårt demokrati og hisse til mer vold, sier han.

Hardt ut mot Trump

Siden Kinzinger har varslet at han ikke stiller til gjenvalg, og Cheney står i fare for å tape sitt mandat i Wyoming, er imidlertid partiledelsen ivrig etter å legge saken bak seg.

Cheney svarer på kritikken med å trappe opp sin kritikk av Trump.

– Republikanernes ledere har helt frivillig gjort seg til gisler for en mann som innrømmer at han prøvde å undergrave et presidentvalg og vil benåde de tiltalte fra 6. januar, som er siktet for oppvigleri, sier hun.

Hun gjør det klart at hun er en konservativ forfatningslojalist, og ikke anerkjenner dem i partiet som har forlatt grunnloven for å støtte Trump.