Ukraina holder militærøvelse i Tsjernobyl-området – frykter invasjon

Soldater har inntatt «spøkelsesbyen» Pripyat som ligger innenfor forbudssonen rundt kjernekraftverket i Tsjernobyl.

Fredag gjennomførte ukrainske tropper en rekke øvelser i det beryktede Tsjernobyl-området, skriver britiske The Times. Området og byen Pripyat gikk fra å være hjemmet til om lag 48.000 mennesker til en forlatt «spøkelsesby» på tre dager etter kjernekraft-katastrofen 26. april 1986. Siden har byen vært stengt av, og kun en håndfull mennesker har valgt å bo innenfor den røde sonen.

– Tsjernobyl står i fare

Nå har ukrainsk militær tatt i bruk det forlatte området for å gjennomføre militærøvelser i frykt for invasjon fra Russland. Pripyat ligger på grensen til Hviterussland, ikke langt fra området hvor om lag 30.000 russiske soldater om kort tid skal gjennomføre en øvelse.

– Tsjernobyl står i fare. Det har ingenting å si at området er forurenset og at omtrent ingen bor her. Dette er vårt område, i vårt land, og vi må forsvare det, sier den ukrainske grensevakten og soldaten Yuri Shakhraichuk til The Times.

Pripyat har vært en spøkelsesby siden kjernekraft-katastrofen i 1986. Les mer Lukk

«Den største utplasseringen siden Den kalde krigen»

Torsdag beskrev Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Hviterussland-øvelsen som «Russlands største militære operasjon siden Den kalde krigen».

– De siste dagene har vi sett en betydelig bevegelse av russiske militære styrker inn i Hviterussland. Dette er den største russiske styrkeutplasseringen siden den kalde krigen, sa Stoltenberg.

I tillegg til de flere titalls tusen soldatene har Russland utplassert jagerfly av typen SU-35, luftvernmissilsystemet S-400 og Iskander-missilet, som har evnen til å bære kjernefysiske stridshoder.

Totalt har Russland utplassert om lag 100.000 soldater langs Ukrainas grense, noe som har skapt stor uro i Ukraina, Europa og Nato-allierte USA. Russland står fast ved at de ikke har planer om å invadere Ukraina, men landet forbereder seg på det verste.