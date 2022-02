TV-journalist ført vekk på direkten av sikkerhetsvakter i OL

NTB

En journalist for den nederlandske kringkasteren NOS ble ført vekk av sikkerhetsvakter da han direkterapporterte fra OL-åpningen i Beijing.

Sjoerd den Daas var på lufta foran kameraet sitt da sikkerhetsvakter dyttet ham vekk.

Den Daas forholdt seg rolig og sa til ankeret hjemme i Nederland at han måtte slutte seg til sendingen igjen på et senere tidspunkt.

NOS skriver på Twitter at hendelsen er en påminner om forholdene journalister i Kina må jobbe under. Kringkasteren skriver at journalisten kunne gjenoppta arbeidet etter kort tid.