News Corp hacket – mistenker at det skjedde fra Kina

NTB

Det amerikanske medieselskapet News Corp, eieren av Wall Street Journal og New York Post, sier de er blitt hacket, og at hackingen trolig kan spores til Kina.

Cyberangrepet ble oppdaget i forrige måned. Wall Street Journal skriver at ansattes og journalisters epost og dokumenter var mål for hackingen.

News Corp opplyser at de foreløpige analysene tyder på at utenlandske myndigheter er involvert, og at data er stjålet. Cybersikkerhetsselskapet Mandiant sier at de som står bak, har en forbindelse til Kina.

Før News Corp har en rekke amerikanske enheter vært mål for hacking og løsepengevirus, fra sykehus til bondekooperativer og statlige etater.

Amerikanske myndigheter har lenge hatt mistanke om at Kina står bak cyberangrep på amerikanske bedrifter, etater og organisasjoner, noe Kina avviser tvert.