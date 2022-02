Danmark har for første gang over 1.000 coronasmittede på sykehus

NTB

For første gang er over tusen coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Danmark. Men kun 23 av dem ligger på intensivavdeling.

Mandag steg antall innlagte pasienter med corona til 1.028. 255 pasienter ble lagt inn siste døgn, ifølge Statens Serum Institut. Samtidig ble en god del pasienter utskrevet. Nettoøkningen fra søndag er dermed på 80 pasienter.

Den forrige rekorden ble satt for over et år siden, 4. januar 2021, og lød på 964 pasienter.

Det betyr imidlertid ikke at alle er innlagt på grunn av coronaviruset. Blant annet er 238 av pasientene innlagt på psykiatriske avdelinger.

17 personer har i løpet av det siste døgnet dødd med corona i Danmark. Dermed har antall coronarelaterte dødsfall i landet steget til 3.755.