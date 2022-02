Janet Jackson tar broren Michael i forsvar

I en ny dokumentarserie forsvarer Janet Jackson sin avdøde bror mot beskyldningene om seksuelle overgrep mot barn.

– Min bror ville aldri gjort noe slikt, svarer Janet Jackson da hun blir spurt om hvordan beskyldningene om at hennes bror forgrep seg på barn har påvirket livet hennes. Det skriver Insider.

Det hele kommer frem i den nye dokumentarserien «Janet Jackson» som tar for seg Janet Jacksons musikkarriere og mer personlige aspekter ved hennes liv. Et av disse aspektene er naturligvis hennes bror, superstjernen Michael Jackson.

Preget karrieren

I 1993 var det først Los Angeles Times som opplyste om at Michael Jackson var under etterforskning for seksuelt misbruk av fire gutter. Saken endte med at Michael Jackson inngikk et forlik med familien til en 13 år gammel gutt som hevdet seg seksuelt misbrukt av Michael Jackson.

Anklager om seksuelle overgrep ble en gjenganger i musikkikonets liv og karriere. I 2003 ble Michael Jackson siktet for flere tilfeller av seksuelle overgrep mot barn. Til siktelsen erklærte han seg uskyldig, og siktelsen frafalt i 2005.

Frem til sin død i 2009 nektet Michael Jackson hele for å ha begått overgrepene.

Har alltid støttet broren

I dokumentarserien påpeker Janet at hun aldri trodde på beskyldningene som ble rettet mot Michael Jackson.

– Jeg kjenner broren min. Han hadde det ikke i seg, sier Janet Jackson i dokumentarserien og sikter da til overgrepsanklagene.

Hun opplyser videre at sangen «Scream», som Janet Jackson sammen med sin bror ga ut i 1995, var et samarbeidprosjekt Janet var med på for å støtte broren.

– Jeg bare visste at jeg ville være der for ham, for å støtte ham så mye som mulig. Jeg tror han trengte støtten jeg prøvde å gi ham med denne sangen, sier Janet Jackson.