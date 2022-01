Tidligere Miss USA Cheslie Kryst er død

Hun ble 30 år gammel.

Søndag morgen ble Cheslie Kryst, som vant Miss USA i 2019, funnet død i New York. Ifølge New York City Police Department skal Kryst ha hoppet fra en bygning i Manhattan. Det skriver CNN.

– Det er med stor sorg vi meddeler bortgangen av vår elskede Cheslie, sier familien i en uttalelse.

– Hun inspirerte flere over hele verden med sin skjønnhet og styrke. Hun brydde seg om andre, elsket, hun lo og hun skinte, sier familien videre.

Delte Instagram-bilde

Før bortgangen publiserte Kryst et bilde på sin egen Instagram-profil.

«Måtte denne dagen gi dere fred», var bildeteksten.

Kryst var utdannet advokat, og hadde tre grader fra to universiteter. Hun jobbet hardt for å gjøre endringer i USAs rettssystem. I hjemstaten North-Carolina jobbet hun gratis for et advokatbyrå som hjalp fanger som kan ha blitt dømt feil.

– Våre hjerter er knust

Kryst jobbet også som korrespondent for ExtraTV, som dekker kjendis- og underholdningsstoff.

– Våre hjerter er knust. Cheslie var ikke bare en livsviktig del av vårt show. Hun var en elsket del av Extra-familien og rørte alle de ansatte. Våre dypeste kondolanser går til hennes familie og venner, sier kanalens produsenter.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.