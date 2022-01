Minst 18 døde i styrtregn i Brasil

NTB

Minst 18 personer har mistet livet i styrtregn i delstaten São Paulo i Brasil i helgen, opplyser myndighetene.

Styrtregnet falt mellom fredag og søndag.

– Siden fredag har kaoset forårsaket av dårlig vær ført til 18 dødsfall, blant dem 7 barn, og rundt 500 personer har mistet sine hjem eller er blitt fordrevet fra sine boliger, heter det i en uttalelse fra delstatsregjeringen.

Etter en befaring med fly over de berørte områdene, kunngjorde guvernør João Doria at han frigjør 15 millioner real, rundt 25 millioner kroner, for å hjelpe i de ti hardest rammede byene og 645 kommunene.

Av de 18 omkomne, hadde 11 mistet livet i jordskred som begravde boliger i byer i innlandet i delstaten søndag. I tillegg er ni personer skadd, og fem savnet, ifølge tall fra sivilforsvaret.

I byen São Paulo, der det bor 12 millioner innbyggere, var det også kraftig regn i helgen, men uten at det førte til større hendelser.

De siste dagene har det regner kraftig i delstaten, som er landets mest folkerike med over 40 millioner mennesker. For tre uker siden mistet minst ti personer livet i jordskred og oversvømmelser i nabodelstaten Minas Gerais.